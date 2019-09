Polizei Homberg

POL-HR: Ottrau: Unbekannte Täter versuchen John-Deere-Schlepper zu stehlen

Homberg (ots)

Ottrau Versuchter Diebstahl eines Schleppers Tatzeit: 24.09.2019, 18:30 Uhr bis 25.09.2019, 10:00 Uhr Einen grünen John Deere Schlepper im Wert von 47.000,- Euro versuchten unbekannte Täter, vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, von einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Burggasse zu stehlen. Die Täter begaben sich zu dem Schlepper, welcher unter einem Unterstand neben einem Schuppen geparkt war. Sie brachen dann eine verschlossene Kiste des Schleppers auf und öffneten die Tür der Fahrerkabine. Vermutlich starteten die Täter den Schlepper, konnten ihn jedoch nur wenige Meter bewegen, das sich noch Anbaugeräte an dem Schlepper befanden, welche vor Fahrtantritt angehoben werden mussten. Da eine Weiterfahrt nicht möglich war, verließen die Täter den Schlepper und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

