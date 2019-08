Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Lindenbergstraße, 27.8.19, 10.20 Uhr Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Landau (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 76-jährigen Radfahrer und einer 78-jährigen Fußgängerin kam es am Dienstagvormittag gegen 10.20 Uhr in Landau-Nußdorf in der Lindenbergstraße. Der Fahrer des Pedelec fuhr in Richtung Böchingen als die Fußgängerin die Fahrbahn betrat, um diese zu überqueren. Es kam zur Kollision bei dem beide Personen stürzten und sich verletzten. Der Radfahrer wurde mit einer Unterarmfraktur durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Fußgängerin erlitt Prellungen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell