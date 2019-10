POL-HR: Gudensberg: Mercedes- Lkw vom Bauhof gestohlen

Polizei Homberg

Gudensberg Einbruch in Bauhof - Lkw gestohlen Tatzeit: 30.09.2019, 16:30 Uhr bis 01.10.2019, 06:30 Uhr Einen weißen Mercedes Lkw-Kipper stahlen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht vom Geländes des städtischen Bauhofs in der Besser Straße. Die Täter gelangten auf unbekanntem Weg auf das Grundstück des Bauhofs. Hier brachen sie zwei Türen auf und gelangen anschließend in den Büroraum. Aus dem Büroraum entwendeten die Täter mehrere Schlüssel, u. a für drei Fahrzeuge. Anschließend öffneten die Täter das Zufahrtstor des Bauhofes und flüchteten mit einem Lkw, welchen sie vom Hof entwendeten und mit den gefundenen Schlüsseln starten konnten. Bei dem Lkw handelt sich um einen weißen Mercedes Benz Atego Kipper mit Ladekran. Das Fahrzeug hat das amtlichen Kennzeichen HR-SG 95. Der Wert des Fahrzeugs beträgt 180.000,- Euro. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht zurzeit nicht fest. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

