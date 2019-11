Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 061119-982: Minibagger im Industriegebiet Klause gestohlen

Lindlar (ots)

Einen orangefarbenen Minibagger vom Typ Hitache ZX19 haben Unbekannte in den vergangenen Tagen im Industriegebiet Klause gestohlen. Der Bagger war gegen 10.30 Uhr am Samstag (2. November) auf einem Gelände an der Gerberstraße abgestellten worden; um 16.00 Uhr am Dienstag bemerkten Fimenangehörige das Fehlen des Baggers. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

