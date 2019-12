PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Dienstag, 17.12.2019

Hofheim (ots)

1. Hintertür aufgehebelt, Schwalbach am Taunus, Badener Straße, Montag, 16.12.2019, 16:00 Uhr bis Dienstag, 17.12.2019, 05:35 Uhr

(jn)In der Nacht zum Dienstag haben unbekannte Täter in Schwalbach die Hintertür einer Kirche aufgehebelt und dabei Sachschaden verursacht. Ersten Erkenntnissen zufolge machten sich die Täter zwischen Montag, 16:00 Uhr und Dienstag, 05:35 Uhr gewaltsam an der Tür in der Badener Straße zu schaffen, betraten das Gebäude und ließen allem Anschein nach nichts mitgehen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt Schulwegsicherung kommt gut an, Schwalbach am Taunus, Eschborner Straße, Montag, 16.12.2019, 07:40 Uhr bis 08:05 Uhr

(jn)Eschborner Polizisten haben am Montagmorgen in Schwalbach eine Verkehrskontrolle durchgeführt und mehrere positive Rückmeldungen erhalten. Hauptaugenmerk der Überprüfungen, die zwischen 07:30 Uhr und 08:15 Uhr in der Eschborner Straße durchgeführt wurden, war dabei das Sichern des Schulweges von Schülerinnen und Schülern der Geschwister-Scholl-Schule. Nach der Kontrolle zogen die Beamten ein positives Fazit, da sie keine Ordnungswidrigkeiten feststellen konnten. In einigen verkehrserzieherischen Gesprächen wurden Verkehrsteilnehmer auf ein entsprechend sensibles Verhalten im Umfeld von Schulen hingewiesen. Zudem lobten mehrere Bürger die Polizisten im Verlauf der Kontrolle und betonten die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme.

3. Unter Drogeneinfluss angehalten, Eschborn, Schwalbacher Straße, Montag, 16.12.209, ab 15:00 Uhr

(jn)In Eschborn wurde am Montagnachmittag eine 33-jährige Autofahrerin angehalten und überprüft, die allem Anschein nach unter Drogeneinfluss stand. Ab 15:00 Uhr hatten Polizeibeamte eine Kontrollstelle in der Schwalbacher Straße eingerichtet und waren dann gegen 15:40 Uhr auf die 33-Jährige aufmerksam, die einem Drogenvortest zufolge unter Kokain-Einfluss stand. Anschließend musste sie die Beamten auf die nahegelegene Wache begleiten, wo ihr Blut abgenommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Da die Frau keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste sie nach Rücksprache mit der Amtsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro bezahlen.

4. Fahrzeugseite von Suzuki zerkratzt, Bad Soden am Taunus, Neuenhain, Am Schellberg, Sonntag, 15.12.2019, 11:30 Uhr bis 14:30 Uhr

(jn)Ein im Bad Sodener Stadtteil Neuenhain abgestellter Suzuki ist am Sonntag zerkratzt worden, wobei ein Sachschaden in Höhe von knapp 1.000 Euro entstand. Das silberfarbene Fahrzeug parkte zwischen 11:30 Uhr und 14:30 Uhr "Am Schellberg". In diesem Zeitraum nutzten ein oder mehrere unbekannte Täter ein bislang unbekanntes Werkzeug, um die rechte Seite des Pkw zu zerkratzen.

Hinweise zu der Tat werden unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 von der Eschborner Polizei entgegengenommen.

5. Peugeot beschädigt, Kelkheim (Taunus), Görlitzer Straße, Montag, 16.12.2019, 22:00 Uhr bis Dienstag, 17.12.2019, 08:30 Uhr

(jn)Einen grauen Peugeot haben unbekannte Täter im Tatzeitraum zwischen Montagabend, 22:00 Uhr und Dienstagmorgen, 08:30 Uhr in der Görlitzer Straße in Kelkheim beschädigt. Der Besitzer musste heute Morgen entsprechende Kratzer, die augenscheinlich mit einem Schlüssel oder einem ähnlich spitzen Gegenstand verursacht wurden, feststellen. Die Reparatur des Kfz dürfte sich auf ca. 750 Euro belaufen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Kelkheim unter der Rufnummer 06195 / 6749 - 0 entgegen.

6. Laternenmast angefahren und geflüchtet, Eschborn, Kölner Straße, Freitag, 13.12.2019, 16:00 Uhr bis Montag, 16.12.2019, 08:00 Uhr

(jn)In der Kölner Straße in Eschborn wurde im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes ein Laternenmast bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer muss die Laterne, an der ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro entstanden ist, zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen angefahren und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06190 / 9360 - 45 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell