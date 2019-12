Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Vogelsbergkreis (ots)

Schutzplanke beschädigt

Freiensteinau - Am Dienstag (17.12.) stellte die Streckenkontrolle der Straßenmeisterei Grebenhain bei einer Kontrollfahrt auf der Landesstraße von Weidenau nach Hauswurz die Beschädigung der dort befindlichen Schutzplanke fest. Offensichtlich war ein Fahrzeug in der Zeit vom 12. Dezember bis zum 17. Dezember von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Schutzplanke gestoßen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An der Schutzplanke entstand Sachschaden von circa 350 EUR. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710.

Fahrzeug beschädigt

Schlitz - In der Zeit von Dienstag (17.12.), 18:00 Uhr bis zum Donnerstag (19.12.) parkte eine 35-jährige Pkw-Fahrerin ihr Fahrzeug zunächst an verschiedenen Plätzen im Stadtgebiet von Fulda und anschließend in Schlitz in der Brauhausstraße auf dem Anwesen Nummer 6. Als sie am 19. Dezember gegen 07:45 Uhr zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass dieses im rechten hinteren Bereich beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Wagen gestoßen und hatte diesen dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Wagen der 35-jährigen entstand Sachschaden von etwa 1.500 EUR. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710.

Von Fahrbahn abgekommen

Lauterbach - Am Donnerstag (19.12.), gegen 08.30 Uhr, befuhr eine 37-jährige Pkw-Fahrerin die Kreisstraße von Rudlos nach Angersbach. Durch plötzlich auftretende Glätte verlor die Pkw-Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Wagen geriet ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Es entstand Sachschaden von circa 5.000 EUR. Bei dem Unfall blieb die Pkw-Fahrerin unverletzt.

Gegen geparktes Fahrzeug gestoßen

Lauterbach - Am Donnerstag (19.12.), gegen 12.45 Uhr, wollte eine 62-jährige Pkw-Fahrerin aus einer Parkbucht in der Karlstraße ausparken. Beim Ausparken übersah sie den Pkw eines 57-jährigen Pkw-Fahrers, welcher verbotswidrig in Höhe eines Geldinstituts auf dem Gehweg geparkt war. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Unfall blieb die 62-jährige Fahrerin unverletzt. Es entstand Sachschaden von circa 2.800 EUR.

Berührung mit Außenspiegeln

Herbstein - Am Freitag (20.12.) befuhr eine 44-jährige Pkw-Fahrerin die Landesstraße von Stockhausen in Richtung Blankenau. In Höhe der Abfahrt nach Müs kam ihr ein Pkw entgegen, welcher sich über der Fahrbahnmitte befand. Als sich die beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, kam es zu einer Berührung der linken Außenspiegel. Der Unfallverursacher hielt kurz an, stieg aus seinem Fahrzeug und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zu dem Fahrzeug des Unfallverursachers kann die Geschädigte nur sagen, dass es ein FD-Kennzeichen hatte. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710. Am Fahrzeug der 44-jährigen entstand Sachschaden von etwa 300 EUR.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lauterbach - Am Samstag (21.12.), gegen 13 Uhr, parkte ein 62-jähriger Pkw-Fahrer sein Fahrzeug in der Straße "Am Wörth" in Höhe der Hausnummer 42. Als er gegen 13.45 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass dieses an der rechten Seite im hinteren Teil beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Pkw gestoßen und hatte diesen dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Wagen des 62-jährigen entstand Sachschaden von circa 2.200 EUR. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710.

Gefertigt: Geiß, VA Polizeistation Lauterbach Lindenstraße 50 36341 Lauterbach

Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell