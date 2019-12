Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Erlös aus Weihnachtsmarkt an Kinderkrebshilfe Schlitz e.V. gespendet! Bild im Anhang

Bild-Infos

Download

Vogelsbergkreis (ots)

Erlös aus Weihnachtsmarkt an Kinderkrebshilfe Schlitz e.V. gespendet!

Am 05. Dezember 2019 veranstaltete das Polizeipräsidium Osthessen seinen traditionellen Weihnachtsmarkt für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der dabei zustande gekommene Erlös sowie zusätzliche Spenden wurden am 23. Dezember an die Kinderkrebshilfe Schlitz e.V. übergeben. Es kam die stolze Summe von 1.500 Euro zusammen.

Anfang Dezember feierten Pfarrer Dr. Michael Grimm und Diakon Carsten Huppmann mit etwa 200 Gästen an einem voradventlichen Abend eine ökumenische Andacht im Polizeipräsidium, die sowohl vom Polizeichor Fulda als auch vom Bläserquintett des Landespolizeiorchesters Hessen musikalisch begleitet wurde. Polizeipräsident Günther Voß lud im Anschluss zum Weihnachtsmarkt ein. Die Summe aus Verkaufserlösen und zahlreichen Spenden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erbrachte den erfreulichen Spendenbetrag. Nachdem der Scheck im Vorjahr den Kliniken für Kinder- und Jugendmedizin der Kliniken in Bad Hersfeld und Fulda übergeben wurde, fiel die Wahl diesmal auf die Kinderkrebshilfe Schlitz e.V. aus dem Vogelsbergkreis.

Heike Weber und der 1. Vorsitzende der Kinderkrebshilfe Dieter Hämmelmann bedankten sich bei Polizeihauptkommissar Thomas Herget für die finanzielle Unterstützung ihres Vereins.

Das Bild zeigt die symbolische Scheckübergabe (v.l.): Thomas Herget, PPOH; Heike Weber, Kinderkrebshilfe; Nadine Renno, PPOH; Dieter Hämmelmann, 1. Vorsitzender der Kinderkrebshilfe

Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Tel. +49 (0)661 / 105 - 1012

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell