Polizei Wuppertal

POL-W: W- 14-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Wuppertal (ots)

An der Einmündung Aue/Obergrünewalder Straße in Wuppertal erlitt eine Fußgängerin gestern (06.03.2019), gegen 18:45 Uhr, schwere Verletzungen bei einem Verkehrsunfall. Die 14-Jährige überquerte die Obergrünewalder Straße, als sie mit einem Auto kollidierte. Der 41-Fahrer des Fahrzeugs beabsichtigte seinerseits mit seinem Daimler von der Aue nach links in die Obergrünewalder Straße abzubiegen. Die schweren Verletzungen der Jugendlichen machten eine ärztliche Versorgung in einem Krankenhaus nötig. (weit)

