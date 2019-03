Polizei Wuppertal

POL-W: W Jugendliche rasen durch Wuppertal-Vohwinkel-Hubschraubereinsatz führt zur Festnahme

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (03.03.2019), gegen 00.05 Uhr, kam es in Wuppertal-Vohwinkel zu einem Einsatz, bei dem auch ein Hubschrauber der Polizei zum Einsatz kam. Zwei Polizisten, bemerkten einen Mercedes, der mit hoher Geschwindigkeit von der Herderstraße mit quietschenden Reifen in die Homannstraße raste. Als ein 30-jähriger Polizist versuchte, das Fahrzeug anzuhalten, beschleunigte der Fahrer. Nur durch einen Sprung zur Seite konnte sich der 30-Jährige in Sicherheit bringen. Dann entfernte sich der Mercedes in Richtung Homanndamm. Von der Besatzung eines Polizeihubschraubers, der wegen eines anderen Einsatzes über Vohwinkel kreiste, konnten drei verdächtige Personen ausgemacht werden, die sich von dem Fahrzeug, das zwischenzeitlich an der Tescher Straße stand, entfernten. So konnten die drei Fahrzeuginsassen festgenommen werden. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 18-Jähriger im Beisein eines 16-Jährigen und einer 15-Jährigen Bekannten mit einem gemieteten Fahrzeug eine Spritztour unternommen. Da der polizeibekannte 18-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt und unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand, musste er eine Blutprobe abgeben. Ihn erwarten nun eine weitere Strafanzeige und die Fragen der Kriminalpolizei. (sw)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell