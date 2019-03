Polizei Wuppertal

POL-W: RS Auto überschlägt sich zwischen Wuppertal und Remscheid

Wuppertal (ots)

RS Auto überschlägt sich zwischen Wuppertal und Remscheid Gestern (05.03.2019), gegen 21.00 Uhr, kam es auf der Morsbachtalstraße in Remscheid zu einem Unfall, bei dem sich zwei Personen verletzten. Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Fahrer eines Audi die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei kam es zu einem Überschlag, bei dem sich ein 43-Jähriger und ein 12-Jähriger Insasse verletzten. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Die Ermittlungen zur Ursache übernimmt das Verkehrskommissariat. (sw)

