POL-W: W- Randalierer verletzt mehrere Polizisten

Gestern Mittag (05.03.2019), gegen 12:45 Uhr, randalierte ein 23-jähriger Mann in den Räumen eines städtischen Bürogebäudes an der Friedrich-Engels-Allee in Wuppertal. Mitarbeiter hatten die Polizei gerufen, da er Inventar zerstörte, Mitarbeiter beleidigte und diese anspuckte. Die herbeigerufenen Polizeibeamten konnten den aggressiven Mann nicht beruhigen. Auch diese beleidigte er ununterbrochen. Als die Polizisten versuchten den Randalierer aus dem Gebäude zu bringen, trat er mehrfach nach den Beamten und biss einem von ihnen in den Arm. Mit der Unterstützung weiterer Kollegen gelang es den Mann zu fixieren. Hierbei traf er einen weiteren Polizisten mit einem Tritt an der Hand. Nach dem Transport zur Wache musste sich der Täter eine Blutprobe entnehmen lassen. Aufgrund seines geistigen Zustandes, wurde er in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. In einem Strafverfahren muss sich der 23-Jährige für sein Verhalten verantworten. Zwei Polizisten (22, 28) verletzten sich bei dem Einsatz so schwer, dass sie ihren Dienst nicht fortsetzen konnten. (weit)

