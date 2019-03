Polizei Wuppertal

POL-W: W-Feuer in Holzwerkstatt

Wuppertal (ots)

An der Schwesternstraße in Wuppertal brannte in der Nacht zu heute (06.03.2019), gegen 02:45 Uhr, eine Holzwerkstatt, die in einem Gewerbekomplex untergebracht ist. Ein Zeuge alarmierte die Einsatzkräfte der Feuerwehr, die den Brand schnell löschten. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zu Brandursache und Schadenshöhe dauern an. (hm)

