POL-W: W/SG/RS- Einbrecher im Keller festgenommen

Wuppertal (ots)

Seit gestern (05.03.2019), nahm die Polizei in Wuppertal, Remscheid und Solingen vier Einbrüche auf. In den frühen Morgenstunden des 05.03.2019, bemerkten aufmerksame Nachbarn, wie sich eine Person an einem Gebäude an der Rotdornallee in Remscheid zu schaffen machte. Die alarmierten Polizisten konnten den 37- jährigen Einbrecher noch im Haus vorläufig festnehmen. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an. In einen Kindergarten in Wuppertal-Ronsdorf brachen Unbekannte im Zeitraum zwischen 01.03. und 05.03.2019 ein. Sie entwendeten Bargeld aus einer Geldkassette und entkamen unerkannt. Aus einer Gaststätte an der Kreuzstraße in Wuppertal stahlen Einbrecher Geld in unbekannter Höhe. Sie öffneten in der Nacht vom 04.03. auf den 05.03.2019 zunächst ein Fenster der Lokalität und brachen anschließend mehrere Spiel- und Zigarettenautomaten auf. Ein leerstehendes Gebäude an der Hansastraße in Solingen war das Ziel von Straftätern. Entdeckt wurde die Tat am gestrigen Nachmittag (05.03.2019). Die Unbekannten entwendeten mehrere Stromkabel aus dem Objekt. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0202/284-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (weit)

