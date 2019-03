Polizei Wuppertal

POL-W: SG Verkehrsunfall zwischen Kleintransporter und Linienbus

Wuppertal (ots)

Heute (01.03.2019), gegen 11:40 Uhr, kam es in Solingen an der Einmündung Mühlenstraße zum Scharrenberger Damm zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Linienbus. Als der auf der bevorrechtigten Mühlenstraße in Richtung Hauptbahnhof fahrende Linienbus die Einmündung Scharrenberger Damm erreichte kam es zum Zusammenstoß mit dem Solinger Kleintransporter, der vom Scharrenberger Damm links in die Mühlenstraße abbog. Der 78-jährige Fahrer des Kleintransporters sowie der 62 Jahre alte Fahrer des Linienbusses und eine 65 Jahre alte Solingerin, die in dem Bus saß, verletzten sich bei dem Unfall und wurden zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Der Kleintransporter war nicht mehr fahrbereit, an dem Linienbus entstand ebenfalls Sachschaden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle gesperrt werden. (sm)

