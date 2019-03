Polizei Wuppertal

POL-W: W- Haus nach Brand einsturzgefährdet

Wuppertal (ots)

In der vergangenen Nacht (05.03.2019), gegen 02:10 Uhr, kam es zu einem Brand eines Hauses an der Straße Mollenkotten in Wuppertal. Zufällig vorbeifahrende Polizeibeamte bemerkten die Flammen und alarmierten die Feuerwehr. Für die Dauer der Löscharbeiten, die sich bis in die frühen Morgenstunden zogen, musste die Straße Mollenkotten komplett gesperrt werden. Der Brand beschädigte das Gebäude dermaßen, dass es einsturzgefährdet ist. Das zuständige Kommissariat beschlagnahmte den Brandort und hat die Ermittlungen zur Brandursache und der genauen Schadenshöhe aufgenommen. (weit)

