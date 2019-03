Polizei Wuppertal

POL-W: W- Fußgängerin angefahren und verletzt

Wuppertal (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten 14-jährigen Fußgängerin kam es gestern Nachmittag (06.03.2019), gegen 16:00 Uhr, auf der Karlstraße in Wuppertal-Elberfeld. Die junge Verkehrsteilnehmerin beabsichtigte die Karlstraße in Höhe der Nordstraße an der Fußgängerampel zu überqueren. Eine aus der Nordstraße abbiegende 62-jährige Smart-Fahrerin übersah sie hierbei vermutlich und stieß mit ihr zusammen. Durch den Unfall verletzte sich die Jugendliche schwer und musste mit einem Rettungswagen zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. (weit)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell