Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht

Bad Hersfeld - Rotenburg (ots)

Unfallflucht - Wer hat etwas gesehen?

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (18.12.), zwischen 19:50 Uhr und 22:00 Uhr, parkte ein 46-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld auf dem Parkplatz der Obersberg Schulen. Später stellte er fest, dass sich an seinem Fahrzeug, Pkw Kombi Daimler Chrysler schwarz, Kratzer und eine Eindellung mit Kratzspuren befinden. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte diesen und entfernte sich unerlaubt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

Polizeistation Bad Hersfeld

Stephan Müller Pressesprecher

