POL-OH: Sachbeschädigung - Körperverletzung - Einbruch - Diebstahl

Pkw zerkratzt

Hünfeld - Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, kam es in der Nacht zu Samstag (07.12.) zu einer Sachbeschädigung an einem silbernen Skoda "Octavia". Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug auf einem Parkplatz "Zur Gänsewiese" abgestellt. Unbekannte zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand die vordere linke Verkleidung. Es entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro.

15-Jährige geschlagen

Fulda - Am Samstag (14.12.), gegen 19:55 Uhr, kam es zu einer Körperverletzung im Bereich des Schlossgartens. Ein bisher unbekannter männlicher Täter schlug auf eine 15-jährige Geschädigte aus dem Raum Petersberg ein. Diese wurde durch die Tat leicht verletzt. Der Schläger flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Großenlüder - In den zurückliegenden Tagen kam es in der Straße "Mährecke" zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Unbekannte hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in das Gebäude, welches durchsucht wurde. Augenscheinlich stahlen die Täter jedoch nichts und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden von rund 600 Euro.

Tageseinnahmen gestohlen

Petersberg - Am Samstag (21.12.), gegen 13:45 Uhr, stahlen zwei bisher unbekannte Täter die Tageseinnahmen eines Weihnachtsbaumverkaufsstands im Bereich der "Alten Ziegelei". Die Diebe verschafften sich in einen unbeobachteten Moment Zutritt zu einer Verkäuferkabine und stahlen einen höheren dreistelligen Euro-Betrag.

Pkw auf Parkplatz zerkratzt

Hünfeld - Am Samstagnachmittag (21.12.), gegen 15:00 Uhr, wurde ein blauer Nissan "Primera" auf einem Parkplatz im Bereich der Lindenstraße zerkratzt. Unbekannte zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrerseite des Fahrzeugs und verursachten so einen Sachschaden von circa 500 Euro.

