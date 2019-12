POL-OH: Sachbeschädigung

Polizeipräsidium Osthessen

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld - Am frühen Samstagmorgen (21.12.), gegen 04.50 Uhr, wurde in der Wallgasse ein Alsfelder von mehreren lauten Schlägen vor seinem Haus geweckt. Er konnte daraufhin fünf bis sechs Jugendliche beobachten, die in seinem Hof herumtorkelten. Außerdem sah er, dass ein Metallbaum mit Weihnachtsbeleuchtung abgebrochen in seiner Einfahrt lag. Der Mann kann die jungen Männer nur ungenau beschreiben. Sie sollen zwischen 18 und 20 Jahren alt gewesen sein und trugen zum Teil Kapuzen auf dem Kopf. Wer Hinweise zu dieser Personengruppe geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

