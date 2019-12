Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Pst. Lauterbach

Fulda (ots)

Beim Ausparken Fahrzeug beschädigt

Am Freitag, 20.12.2019, 15:00 Uhr, parkte ein 74-jähriger Schottener sein Fahrzeug vor der Postfiliale in der Gederner Straße in Schotten aus. Dabei streifte er ein daneben befindliches Fahrzeug. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von EUR -1050,-.

Spiegel abgefahren und geflüchtet

Am Freitag, 20.12.2019, 18:20 Uhr, befuhr eine 44-jährige aus Herbstein mit ihrem Pkw die L 3139 von Blankenau in Richtung Stockhausen. In Höhe der Abfahrt nach Müs kam ihr ein Fahrzeug mit FD-Kennzeichen teilweise auf ihrem Fahrstreifen entgegen und fuhr ihr den linken Außenspiegel ab. Das FD-Fahrzeug fuhr dann in Richtung Blankenau davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von EUR-300,- zu kümmern. Hinweise zu dieser Unfallflucht nimmt die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer 06641/9710 entgegen.

