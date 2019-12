Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld - Verkehrsunfall mit Leichtverletzen

Am Samstagmorgen gegen 05.40 Uhr befuhr eine 51 Jahre alte Pkw-Fahrerin aus Bad Herfeld die Gotzbertstraße in Richtung Seilerweg und wollte an der Kreuzung Gotzbertstraße/ Seilerweg / Lambertstraße geradeaus in Richtung Lamberstraße fahren. Sie hatte dort das "Stoppschild" zu beachten. Ein 41-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades mit 26-jähriger Sozia (beide aus Bad Hersfeld) befuhr den Seilerweg aus der Innenstadt kommend in Richtung Klinikum. Obwohl die Autofahrerin nach ihren Angaben stoppte kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Zweirad, wodurch der Rollerfahrer zu Fall kam. Er und seine Beifahrerin kamen mit Prellungen ins Klinikum. Der Sachschaden an Pkw und Roller beträgt 1800,- EUR. Es besteht zudem der Verdacht, dass der Rollerfahrer nicht im Besitz eine Fahrerlaubnis ist. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Philippsthal - Wildunfall

Am Samstagmorgen um 06.55 Uhr befuhr eine 23-jährige Autofahrerin aus Philippsthal die Bundesstraße von Philippsthal kommend in Richtung Unterneurode. Bei Heimboldshausen überquerten zwei Wildschweine die Fahrbahn. Trotz Gefahrenbremsung konnte die Fahrerin einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht vermeiden. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000,- EUR im Frontbereich. Das Tier verendete.

Bad Hersfeld - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es am Samstag um 10.50 Uhr in der Lindenallee in Sorga. Ein 46-jähriger Autofahrer aus Bad Hersfeld wollte aus einer Parklücke heraus in den fließenden Verkehr einfachen und übersah dabei einen von hinten kommenden 28-jährigen Autofahrer aus Bebra. Beide Fahrzeuge kollidierten seitlich miteinander, blieben aber fahrbereit. Der Sachschaden wird auf ca. 1500,- EUR beziffert.

Bad Hersfeld - Diebstahl von Pedelecs aus Garage

In der Zeit von Freitag, 20.12.2019, 17.00 Uhr bis Samstag, 21.12.2019, 12.00 Uhr wurden aus einer verschlossenen Garage im Erlenweg zwei Pedelecs im Wert von ca. 5500,- EUR gestohlen. Der oder die unbekannten Täter hebelten vermutlich das Garagentor der Geschädigten auf. Der gesamte Garagenkomplex gehört zum Wohnhaus. Somit bekamen sie Zugang zu den Rädern und entwendeten diese, allerdings ohne Akkus und Ladekabel. Es handelt sich zum einen um ein graues Herrenrad der Marke Husquarna sowie um ein grau/oranges Damenrad der Marke Giant. Hinweise zur Tat bzw. zu den Tätern nimmt die Polizei in Bad Hersfeld unter 06621-932-0 entgegen.

