POL-OH: Pressemitteilung der Pst. Rotenburg a.d.Fulda vom 21.12.19

Verkehrsunfall: Verkehrsunfall mit Sachschaden, 21.12.2019, 05:45 h, 36179 Bebra-Breitenbach, Hersfelder Straße 108 58-jähriger PKW Fahrer aus Bebra befuhr die Hersfelder Straße in Breitenbach in Richtung Bebra. In Höhe der Hausnummer 108 kam er nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Hauswand. An der Hauswand sowie am PKW entstand Sachschaden.

Strafanzeige: In der Zeit zwischen Dienstag, 17.12.19, 15:30 h und Mittwoch, 18.12.19, 20:00 Uhr, wurde der weiße Lieferwagen eines 43-jährigen Mannes aus Bebra, im Stadtgebiet Bebra, durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Am Fahrzeug konnten Lackabsplitterungen festgestellt werden. Sachschaden: 200,-EUR Hinweise an die Pst. Rotenburg a.d.Fulda, 06623/9370.

