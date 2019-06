Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Hochwertiges E-Bike in Lüchtringen gestohlen

Höxter (ots)

Ein hochwertiges E-Bike ist am Montag, 17. Juni, in Höxter-Lüchtringen gestohlen worden. Der Eigentümer hatte es um 15.30 Uhr vor einem Einkaufsmarkt in der Braunschweiger Straße abgestellt und mit einem Fahrradschloss gesichert. Als er etwa zehn Minuten später zurückkehrte, war sein Rad verschwunden. Die Polizei Höxter sucht nun nach Zeugen, die womöglich den Abtransport des E-Bikes samt Kettenschloss beobachtet haben. Es handelt sich um ein Herrenfahrrad der Marke Haibike in der Farbkombination blau-grün. Die Rahmennummer ist bei der Polizei registriert. Hinweise bitte an die Telefonnummer 05271/962-0. /nig

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell