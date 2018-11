FW-MG: Automatische Brandmeldeanlage meldet Containerbrand im Einkaufscenter

Mönchengladbach-Innenstadt, 10.11.2018, 05:37 Uhr, Am Minto (ots) - Am heutigen Morgen alarmierte die automatische Brandmeldeanlage des Einkaufscenter Minto, in der Mönchengladbacher Innenstadt, die Feuerwehr. Die ausgelösten Rauchmelder führten die eintreffenden Kräfte in den Bereich der Laderampe. Dort brannte ein fahrbarer Müllcontainer. Dieser wurde die Rampe hinauf ins frei geschoben und konnte dort abgelöscht werden.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II ( Holt), ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandamtmann Markus Meinen

Rückfragen bitte an:



Stadt Mönchengladbach

Fachbereich 37 - Feuerwehr

Führungs- und Lagezentrum

Stockholtweg 132

41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0

Fax: 02166/9989-2114

Pressebetreuung: 02166/9786535

E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de

http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell