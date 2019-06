Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mit fünf Personen besetzter Touran schleudert gegen Leitplanken

Bild-Infos

Download

Willebadessen (ots)

Ein mit fünf Personen besetzter VW Touran ist am Sonntagnachmittag auf der L 828 zwischen Willebadessen und Scherfede von der Fahrbahn abgekommen, zunächst gegen die linke Leitplanke geprallt und dann in die gegenüberliegende Leitplanke geschleudert. Von den fünf Insassen trug einer leichte Verletzungen davon, der Wagen wurde jedoch erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der 26-jährige Fahrer und seine vier Mitfahrer aus dem Raum Coburg waren am 16. Juni gegen 17 Uhr auf der L828 aus Richtung Willebadessen kommend in Richtung Autobahn unterwegs, als der Fahrer aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und mit der linken Fahrzeugseite fast 40 Meter an der Leitplanke entlang schleifte. Dann schleuderte der Wagen auf die rechte Fahrbahnseite, prallte dort ebenfalls gegen die Leitplanke und blieb mit gebrochener Vorderachse liegen. Der Sachschaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt, auch die Leitplanken wurden erheblich beschädigt. Die genauen Umstände des Unfalls müssen noch geklärt werden. Alle fünf Insassen wurden zur vorsorglichen Untersuchung mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. /nig

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell