POL-PDKL: Versuchter Einbruch in Friseursalon

In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen versuchten unbekannte Täter in einen Friseursalon am Marktplatz einzudringen. An der Eingangstür wurden am nächsten Morgen frische Hebelspuren festgestellt. Da die Täter nicht in die Räumlichkeiten gelangten, wurde auch nichts entwendet. Die Tat könnte mit einem versuchten Einbruch in eine Metzgerei in der Schloßstraße, in der Nacht von letztem Freitag auf Samstag, in Zusammenhang stehen. Auch hier waren am nächsten Tag frische Hebelspuren an der Eingangstür festgestellt worden.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

