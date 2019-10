Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ein nicht alltäglicher Verkehrsunfall

Lauterecken (ots)

Auslaufender Kraftstoff und ein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug sind das Resultat eines Verkehrsunfalles. Der erst 24-jährige Fahrer war am Dienstagabend mit seinem PKW in der Bahnhofstraße in Lauterecken unterwegs und überfuhr eine Wasserrinne. Aus bisher nicht bekannten Gründen ragten Teile der Rinne hervor. Hierdurch wurden sowohl einer der Reifen als auch der Tank beschädigt. Die hinzugezogene Feuerwehr hatte den Kraftstoff beseitigt.

