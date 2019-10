Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sprengung eines Zigarettenautomaten

Bild-Infos

Download

Sitters (Donnersbergkreis) (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 4:40 Uhr, sprengte höchstwahrscheinlich ein einzelner Täter in der Hauptstraße einen freistehenden Zigarettenautomaten mit einem unbekannten Sprengmittel. Danach flüchtete er laut Zeugenaussagen mit einem Fahrrad in Richtung Obermoschel. Aufgrund der nur sehr kurzen Zeitspanne zwischen der Explosion und den Zeugenwahrnehmungen, dürfte der Täter nichts oder nur wenig erbeutet haben. Vor Ort blieb ein Trümmerfeld aus Automatenteilen, Zigarettenschachteln und Münzgeld zurück. Bei dem Täter handelte es sich um eine 170 cm große und schlanke Person, die dunkel gekleidet war. Neben besonders schweren Diebstahls wird auch wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion ermittelt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell