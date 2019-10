Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl eines Kinderfahrrades

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Am Freitagnachmittag, 25.10.2019, wurde in der Straße "In den Aspen" ein Fahrrad entwendet. Das blau-schwarze Kindermountainbike der Marke HM mit Scheibenbremsen stand unverschlossen in einem Carport. Diese Gunst nutzte der bislang unbekannte Täter-/in aus. Hat diesbezüglich jemand sachdienliche Beobachtungen machen können? Hinweise bitte an die Polizei in Schönenberg-Kübelberg unter 06373-822-0.

