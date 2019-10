Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht

Vogelsberg (ots)

LKW beschädigt Bankette und Mülltonnen bei Eudorf

- Die Polizei sucht Zeugen -

In der Zeit zwischen Dienstag (15.10.) -17:00 Uhr - und Mittwoch (16.10.) - 09:40 Uhr - befuhr vermutlich eine Sattelzugmaschine samt Auflieger die B 254 aus Eudorf kommend in Richtung Schwalmstadt.

In Höhe eines Hofgutes kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab in die Bankette. Nach ca. 100 Metern steuerte das Fahrzeug wieder zurück auf die Fahrbahn. Hierbei wurden zwei an der Straße bereitgestellte Mülltonnen sowie die Bankette beschädigt.

Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 1.600 EUR zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt: (Polizeistation Alsfeld)

Stephan Müller Pressesprecher

