Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall

Bad Hersfeld - Rotenburg (ots)

Auffahrunfall

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (16.10.) gegen 17:10 Uhr befuhren ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Neuenstein, ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld und ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld in dieser Reihenfolge hintereinander die Homberger Straße in Bad Hersfeld in Richtung Heenes. Der 42-jährige Pkw-Fahrer aus Neuenstein musste verkehrsbedingt bremsen. Der nachfolgende Fahrer aus Bad Hersfeld bremste ebenfalls und stoppte. Der 21-jährige Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Pkw des 52-jährigen auf. Dadurch wurde der Pkw auf den vordersten geschoben. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

