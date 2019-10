Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch

Fulda (ots)

Versuchter Wohnungseinbruch

Fulda - Am Mittwochvormittag (16.10.), zwischen 08:15 Uhr und 10:50 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Waldschlößchen" einzubrechen. Die Täter versuchten, das Schloss der Wohnungstüre zu manipulieren, was dem Versuch jedoch standhielt. Es entstand ein Schaden in noch nicht bekannter Höhe.

