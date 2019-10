POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall - Behinderungen im Berufsverkehr

Polizeipräsidium Osthessen

Künzell: Lkw-Unfall auf der Rhönautobahn sorgt für Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr

Aus ungeklärter Ursache kam am Donnerstag (17.10.), gegen 02:10 Uhr ein 36-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Raum Pirmasens auf der A 7 in Höhe der Gemarkung Künzell zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer lenkte gegen, was sich als Fehler erwies. Der Sattelzug, der mit Stückgut, u. a. zwei Paletten Gefahrgut, beladen war, stürzte um und legte sich über die gesamte Südfahrbahn. Das Führerhaus durchbrach die Mittelschutzplanke auf einer Länge von ca. 50 Metern und kam im Mittelstreifen zum Liegen. Trümmerteile verteilten sich auch über die Gegenfahrbahn, wodurch ein Volvo V70 aus Oldenburg leichten Schaden nahm. Auch die Nordfahrbahn musste für Reinigungs- und Bergungsarbeiten kurzzeitig voll gesperrt werden.

Der Lkw-Fahrer war in seinem Führerhaus zunächst eingeklemmt und wurde durch die Feuerwehr Petersberg befreit und dem Rettungsdienst übergeben. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Unterstützt wurden die Petersberger durch die Feuerwehr Eichenzell, die die Nordfahrbahn absperrten und reinigten.

Während der gesamten Bergungsarbeiten war die Fahrbahn in Richtung Würzburg über mehrere Stunden gesperrt, der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Fulda/Nord über die B 27 und A 66 zum Dreieck Fulda umgeleitet. Die Behinderungen dürften bis in den späten Vormittag anhalten.

