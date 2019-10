Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Metelsdorf (ots)

Auf der A 14 ereignete sich am frühen Nachmittag des gestrigen Tages ein Verkehrsunfall in Höhe der Ortschaft Krassow. Eine 60-jährige Hamburgerin, die in Richtung Schwerin unterwegs war, hielt ihren Wagen ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund plötzlich auftretender gesundheitlicher Probleme an. Dabei schaffte es die Fahrerin offenbar nicht, ihr Fahrzeug gänzlich auf den Seitensteifen zu lenken und blieb zur Hälfte auf dem Hauptfahrstreifen stehen. Der Fahrer eines nachfolgenden Sattelschleppers konnte seinen Lkw nicht mehr rechtzeitig anhalten noch ausweichen und touchierte den Pkw der Frau. Die Hamburgerin wurde anschließend von einem RTW mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Renault wurde geborgen. Der Sachschaden betrug ca. 3.000 EUR.

