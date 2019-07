Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stolzenau-Farbschmierereien an zwei Fahrzeugen

Nienburg (ots)

(BER)In der Nacht von Freitag, 05.07.2019, 20.00 Uhr bis Samstagmorgen, 09.00 Uhr, beschmierte ein bisher unbekannter Täter zwei Fahrzeuge in Stolzenau mit schwarzer Farbe. Die beiden Ford Transit Kleintransporter waren im Ort, in den Straßen "Feuerschicht" und "Auf dem Rusch" geparkt. Der Täter hatte auf dem Klein-Lkw in der Feuerschicht das Wort "Herpes" hinterlassen, der andere Transporter wurde mit einem dicken schwarzen Streifen besprüht, jeweils auf der Fahrerseite. Zurzeit geht die Polizei davon aus, dass die Taten von ein und demselben Täter begangen wurden. Hinweise nehmen die Ermittler der Stolzenauer Dienststelle auf. Tel.: 05761/92060

