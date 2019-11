Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191121 - 1199 Frankfurt-Nordend: Sachbeschädigungen

Frankfurt (ots)

(fue) Bislang unbekannte Täter verübten in der Nacht zum Donnerstag (21. November 2019) Sachbeschädigungen am Generalkonsulat der Russischen Föderation im Oeder Weg. Eine Gruppe von etwa fünf Personen jüngeren Alters warf gegen 00.45 Uhr Farbbeutel gegen das Haus, montierte mit Kabelbindern Plakate am Zaun und sprühten einen Schriftzug auf den Gehweg. Die Unbekannten entfernten sich in Richtung Eckenheimer Landstraße. Sie waren dunkel gekleidet und trugen Wintermützen.

Sachdienliche Hinweise in der Sache erbittet die Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069-75553111.

