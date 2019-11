Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fußgängerin angefahren

Ludwigshafen (ots)

Eine Fußgängerin wurde gestern Nachmittag, 20.11.2019, 16.25 Uhr in der Haveringallee von einem Auto angefahren. Die 54-Jährige überquerte den Zebrastraße. Obwohl sich die Frau auf dem Zebrastreifen befand, wollte ein Mercedes-Fahrer den Zebrastreifen überfahren. Dabei streifte er die Frau am Bein, worauf diese stürzt. Zunächst hielt der Fahrer an und fragte die Frau, ob sie Hilfe brauche. Als sie dies verneinte, ging er zu seinem Wagen zurück und fuhr weg. Die Frau merkte sich das Kennzeichen des Autos. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

