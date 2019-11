Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Ludwigshafen (ots)

Heute Nacht, 21.11.2019, zwischen 00.15 Uhr und 1 Uhr, richteten Polizisten der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 eine stationäre Kontrollstelle in der Saarlandstraße ein. Insgesamt wurden hier 15 Autos kontrolliert. Ein Fahrer wurde dabei festgestellt, der ohne erforderlichen Sicherheitsgurt unterwegs war. Die Fahrerin eines weiteren Autos verfügte nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Gegen die 25-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Bei zwei weiteren Kontrollen musste den Fahrer Mängelberichte ausgestellt werden, weil sie erforderliche Papiere nicht mitführten. Wer etwas gesehen hat oder Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich an die unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

