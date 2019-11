Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auseinandersetzungen in der Ulmer Innenstadt - Drei Mal kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Ulmer Innenstadt vor Discotheken zu Schlägereien.

Kurz nach 01:00 Uhr kam es in einem Club in der Schillerstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Türsteher und einem Gast. Der 22-jährige wurde des Clubs verwiesen, wogegen er sich wehrte. Bei dem Gerangel wurde der junge Mann leicht verletzt und erstattete Anzeige. Der Türsteher stellt die Situation anders dar. Gegen 01:20 Uhr kam es in einer Discothek in der Fußgängerzone zur Schlägerei zwischen mehreren Personen. Auslöser war hier die plumpe Anmache einer 22-jährigen Discobesucherin durch einen 19-Jährigen. Anschließend gerieten dieser und der 25-jährige Begleiter der Dame in Streit, der eskalierte. Die Beteiligten wurden leicht verletzt. Gegen 02:15 Uhr kam es in derselben Discothek wieder zu einer Auseinandersetzung. Ein 27-Jähriger trat einer 31-Jährigen zunächst gegen das Schienbein und fasste ihr anschließend an den Po. Diese konterte mit einer Ohrfeige. Vor der Discothek beleidigte der Mann die Frau dann noch, was erneut mit einer Ohrfeige für ihn endete. In allen Fällen nahm das Polizeirevier Ulm-Mitte die Ermittlungen auf. Zeugen zu den Vorfällen werden gebeten, sich unter Tel.-Nr. 0731/188-3312 zu melden.

