POL-UL: (GP) Göppingen - Vorfahrt missachtet

Ulm (ots)

Am Freitag gegen 19.10 Uhr ereignete sich an der Kreuzung der Friedrichstraße und Schützenstraße ein Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger VW-Fahrer übersah hier einen 28-jährigen Mercedes-Fahrer. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Dafür entstand an den beiden Pkw erheblicher Sachschaden. Die Polizei schätzte diesen auf runde 45.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten Abgeschleppt werden.

