Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerkirchberg - Unbekannter dringt in Wohnung ein

Einbrecher verschwindet ohne Beute

Ulm (ots)

Am Freitag hatte sich in den Abendstunden eine unbekannte Person Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in der Max-Eyth-Straße verschafft. Die Bewohner stellten den Einbruch fest, als sie am späten Abend heim kamen. Der Täter hatte ein Fenster aufgebrochen, durch dieses war er in die Wohnung eingedrungen und hatte diese durchsucht. Der Einbrecher musste allerdings ohne Beute die Wohnung wieder verlassen. Am Fenster war ein erheblicher Schaden entstanden.

