POL-PPTR: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus sowie Einbruch in Gartenlaube

Am Samstagabend, 28. September 2019, brachen bislang unbekannte Täter in eine Gartenlaube in Langsur ein. Am Versuch ins anliegende Einfamilienhaus einzubrechen scheiterten die Täter. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand gelangten die Täter zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr durch gewaltsames Öffnen der Tür zur Gartenlaube in diese und entwendeten mehrere Werkzeuge sowie Gartengeräte. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei Trier, Telefon 0651/9779-2151 oder 0651/9779-2290.

