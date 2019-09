Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Straßenverkehrsgefährdung durch silbernen Mercedes-Benz

Moseltaldreieck bis Hasborn (ots)

Am Samstag, 28.09.2019 kam es zwischen 12:15 Uhr und 12:25 Uhr zu mehreren Verkehrsgefährdungen und Nötigungen durch den 35-jährigen Fahrer eines silbernen Mercedes-Benz. Der Fahrer war zunächst auf der Autobahn A602 aus Richtung Trier unterwegs und fuhr am Moseltaldreieck auf die Autobahn A1 in Richtung Koblenz auf. Bereits hier überholte er einen PKW, der sich auf dem Beschleunigungsstreifen befand, noch rechts und fuhr anschließend mit hoher Geschwindigkeit davon. Auf der Strecke bis zur Baustelle bei Salmtal bremste er mindestens einen PKW aus, ließ einen Rettungswagen mit Sondersignalen nicht passieren und versuchte zwischen zwei nebeneinander fahrenden Autos hindurch zu fahren. Der Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Koblenz fort. Bei Hasborn überholte er rechtsseitig über den Standstreifen. Durch das plötzliche, unerwartete Fahrmanöver mit hoher Geschwindigkeit geriet der rechts überholte ins Schlingern, konnte sein Fahrzeug aber abfangen, so dass nichts Schlimmeres passierte. Der Fahrer des silbernen Mercedes-Benz konnte auf dem Rastplatz Eifel-Ost durch eine Streife der Autobahnpolizei Schweich angehalten und kontrolliert werden. Den Fahrer erwarten mehrere Strafverfahren, der Führerschein wurde einbehalten und das Fahrzeug sichergestellt.

Die Autobahnpolizei Schweich bittet Zeugen und Geschädigte, die durch die Fahrweise gefährdet wurden, sich unter 06502 / 9165-0 oder persönlich bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Polizeiautobahnstation Schweich

Leinenhof 2

54338 Schweich

Telefon: 0651/9165-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell