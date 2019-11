Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - Hund angefahren

Nach einem Streit soll ein VW-Fahrer am Donnerstag in Rechberghausen einen Mischling angefahren haben.

Laut Polizeiangaben soll sich der Vorfall gegen 10.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Oberwälder Straße ereignet haben. Eine 18-Jährige und ein 70-Jähriger seien dort, vermutlich weil der Hund nicht angeleint war, in Streit geraten. Der VW-Fahrer soll in der Folge schnell davon gefahren sein. Dabei sei der Hund möglicherweise angefahren worden. Die Polizei aus Rechberghausen (Tel. 07161/93810) hat die Ermittlungen aufgenommen.

