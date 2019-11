Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Heiningen - Unbekannter dringt in Wohnung ein

Einbrecher verschwindet mit Diebesgut

Ulm (ots)

Am Freitagabend musste ein Bewohner in der Sielenwangstraße feststellen, dass bei ihm eingebrochen wurde. Der Täter hatte ein Fenster im Erdgeschoss aufgebrochen und war durch dieses auch in das Einfamilienhaus eingestiegen. In der Folge durchsuchte er sämtliche Räume des Hauses. Danach verließ er das Haus durch die Terrassentür. Zuvor hatte er den Rollladen an dem aufgebrochenen Fenster geschlossen. Dem Besitzer entstand ein Schaden von insgesamt 1.500 EUR.

