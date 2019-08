Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei leicht verletzte Kinder bei Verkehrsunfall in Erle

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen, 01.08.2019, sind zwei Kinder leicht verletzt worden. Im Auto ihrer 34 Jahre alten Mutter fuhren die vier- und sechsjährigen Mädchen gegen 7.15 Uhr die Darler Heide entlang in Richtung Schulstraße. An der Kreuzung mit der Mittelstraße, an der die Vorfahrt nach dem rechts-vor-links-Prinzip geregelt ist, übersah die Gelsenkirchenerin das von rechts kommende Fahrzeug einer 20-jährigen Frau aus Gelsenkirchen. Durch den Zusammenstoß verletzten sich die beiden Mädchen leicht. Sie wurden mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug der 34-Jährigen war nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Merle Mokwa

Telefon: 0209/365-2011

E-Mail: merle.mokwa@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell