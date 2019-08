Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Nach Platzregen glatte Fahrbahn - Mann fährt in Haltestelle

Gelsenkirchen (ots)

Am Mittwochnachmittag, 31.07.2019, gegen 15.55 Uhr, fuhr ein 42-jähriger Essener mit seinem Pkw auf dem Kärntener Ring in Richtung Turfstraße. Als er nach links in die Turfstraße abbog, verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach links von der Straße ab und prallte in das dortige Haltestellenhäuschen der Straßenbahnlinie 301. Der 42-Jährige verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Es entstand hoher Sachschaden. Der Pkw des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Das Haltestellenhäuschen wurde durch den Aufprall komplett entglast und das Metallgestänge verbogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Kreuzung in Fahrtrichtung Horst.

