POL-FR: Hundehalterin gesucht - Stadt Rheinfelden, Ortsteil Herten

Bereits am vergangenen Mittwoch wurde ein Fußgänger während eines Spaziergangs in der Rheinstraße von einem Hund gebissen. Der 77-jährige Spaziergänger war mit seiner 75-jährigen Ehefrau in der Rheinstraße unterwegs. Dort begegnete ihnen eine junge Frau mit einem Hund. Obwohl der Hund angeleint war, sprang er im Vorbeigehen den 77-jährigen Mann an, biss ihn in den Arm und verletzte ihn dabei. Nach einem kurzen Gespräch trennten sich die Beteiligten ohne die Personalien auszutauschen. Nun wird die Hundehalterin gesucht, sie soll etwa 16 Jahre alt sein und zu einem Pferdeschwanz gebundene lange blonde Haare haben. Der Hund sei goldfarben, ähnlich einer Bulldogge und würde ein auffallendes Stachelhalsband tragen. Die Hundehalterin oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Rheinfelden unter der Rufnummer 07623 7404-0 zu melden.

