Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191121 - 1198 Bundesautobahn 66: Weiterer schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Die 31-jährige Fahrerin eines E-Klasse Mercedes war am Mittwoch, den 20. November 2019, gegen 15.20 Uhr, auf der BAB 66 in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs.

Kurz vor der Anschlussstelle Kelkheim fuhr der Mercedes dem VW Golf eines 62-jährigen Mannes ins Heck. Der Golf wurde daraufhin nach links in die Betonleitwand geschleudert und kam auf der linken Fahrspur, quer zur Fahrtrichtung, zum Stehen. Die E-Klasse schleuderte nach rechts in die Betonleitwand, überschlug sich und rutschte noch etwa 150 Meter auf dem Dach, bis er zum Stehen kam. Die Fahrerin des Mercedes wurde schwer verletzt und musste anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Die BAB 66 in Fahrtrichtung Frankfurt war in der Zeit zwischen 15.30 Uhr bis gegen 16.55 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell