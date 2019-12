Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Betrunkener Fußgänger geht bei Rot und flüchtet nach Unfall: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor: Ein betrunkener Fußgänger ist am gestrigen Mittwochabend an der Einmündung Schützenstraße / Ysenburgstraße bei Rot über die Straße gegangen und dabei von einem Auto angefahren worden. Allerdings flüchtete der Mann, der verletzt worden sein könnte, dann zu Fuß von der Unfallstelle und ließ dort nur eine Flasche Korn zurück. An dem Pkw der Autofahrerin war durch den Zusammenstoß ein Sachschaden von rund 1.500 Euro entstanden. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten nun um Zeugenhinweise auf den flüchtigen Fußgänger.

Wie die Autofahrerin, eine 23-Jährige aus Kassel, den von ihr gerufenen Beamten des Polizeireviers Nord schilderte, war es gegen 22:20 Uhr zu dem Unfall gekommen. Sie war mit ihrem Golf aus Richtung Hafenbrücke gekommen und von der Ysenburgstraße nach links auf die Schützenstraße in Richtung Katzensprung gefahren. In der Linkskurve habe sie bereits an der Ampel den aus Richtung Ysenburgstraße kommenden und offenbar betrunkenen Fußgänger bemerkt und deswegen die Geschwindigkeit verringert. Nichtsdestotrotz sei der Mann plötzlich auf die Fahrbahn getreten und noch von der Beifahrerseite ihres vorbeifahrenden Autos erfasst worden. Anschließend flüchtete der Unbekannte jedoch zu Fuß in Richtung Hafenbrücke, wobei er nur die Flasche Korn an der Unfallstelle zurückließ. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fußgänger führte nicht zum Erfolg.

Es soll sich um einen ca. 1,70 Meter großen, etwa 20 Jahre alten Mann mit hellem Ziegenbart und hellen Haaren gehandelt haben, der eine Jacke in Tarnfleckmuster mit aufgezogener Kapuze trug.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den flüchtigen Fußgänger geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell